В Саратове объявлена угроза атаки беспилотников

Министерство обороны РФ объявило угрозу атаки беспилотников в Саратовской области. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — рассказал он.

Перед этим Росавиация сообщила о временном ограничении полетов в аэропорту Саратова. Также стало известно о массовых сбоях в работе Telegram в Саратовской области.

30 июня над Белгородской и Ростовской областями были сбиты два украинских БПЛА. За день ВС РФ уничтожили 144 дрона ВСУ.

До этого атака БПЛА была отражена в Шахтах и четырех районах Ростовской области.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.