Жители Воронежской области услышали взрывы и увидели вспышки в небе

Жители Воронежской области заявили о громких звуках взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, в небе над Воронежем в Подгоренском районе и в городе Семилуки произошли несколько взрывов. Кроме того, жители пригорода заметили яркие вспышки.

В ночь на 1 июля на подлете к Саратову был сбит украинский беспилотник. Момент уничтожения попал на видео. В ролике видно, что беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

Местные жители тогда рассказали, что в разных районах Саратова по меньшей мере трижды срабатывала сирена воздушной тревоги. Кроме того, в 4:50 (3:50 мск) в городе раздались два взрыва. Спустя некоторое время прозвучало еще несколько хлопков. При этом информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступило. В регионе была объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее жителей города на западе Украины после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.