На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Воронежской области услышали взрывы и увидели вспышки в небе

SHOT: в Воронежской области произошли взрывы в небе
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Жители Воронежской области заявили о громких звуках взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, в небе над Воронежем в Подгоренском районе и в городе Семилуки произошли несколько взрывов. Кроме того, жители пригорода заметили яркие вспышки.

В ночь на 1 июля на подлете к Саратову был сбит украинский беспилотник. Момент уничтожения попал на видео. В ролике видно, что беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

Местные жители тогда рассказали, что в разных районах Саратова по меньшей мере трижды срабатывала сирена воздушной тревоги. Кроме того, в 4:50 (3:50 мск) в городе раздались два взрыва. Спустя некоторое время прозвучало еще несколько хлопков. При этом информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступило. В регионе была объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее жителей города на западе Украины после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами