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Под Саратовом уничтожили украинский дрон

На подлете к Саратову сбили украинский беспилотник самолетного типа
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Евгений Биятов/РИА Новости

На подлете к Саратову был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Момент уничтожения сняли на видео. На нем видно, что беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

По словам местных жителей, в разных районах Саратова по меньшей мере трижды срабатывала сирена воздушной тревоги. В 4:50 (3:50 мск) в городе раздались два взрыва. Спустя некоторое время прозвучали еще несколько взрывов. Информации о разрушениях на земле или пострадавших пока не поступало.

1 июля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что министерство обороны РФ объявило угрозу атаки беспилотников в регионе.

Перед этим Росавиация сообщила о временном ограничении полетов в аэропорту Саратова. Также стало известно о массовых сбоях в работе Telegram в Саратовской области.

Ранее атака БПЛА была отражена в Шахтах и четырех районах Ростовской области.

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