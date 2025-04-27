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Село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины, который не смог спуститься с ЛЭП

Село в Бурятии обесточено из-за мужчины на ЛЭП, который не смог спуститься сам

В бурятском селе Поселье отключили свет из-за мужчины, который забрался на линию электропередачи (ЛЭП). Видео опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Согласно посту, мужчина не смог самостоятельно слезть с ЛЭП. Для проведения спасательной операции в селе отключили электричество. Сотрудники экстренных служб все еще работают на месте происшествия.

Прошлым летом в Свободненском районе Амурской области водитель трактора задел стрелой транспортного средства провода под ЛЭП и получил удар током. Инцидент произошел в селе Желтоярово, когда 45-летний мужчина проводил сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП. В какой-то момент он задел стрелой трактора провода. Затем он должен был в целях сохранения жизни покинуть машину правильно, но этого не произошло. Тракторист получил удар током, спасти его не удалось. В электросетевой компании «ДРСК» отметили, что энергетики регулярно проводят профилактические беседы с водителями сельхозтехники и большегрузов, объясняя правила работы под ЛЭП.

Ранее в Дагестане застрявший на ЛЭП кот три дня ждал спасения.

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