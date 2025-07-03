СМИ утверждают, что Украина придумала план получения оружия от США

Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В рамках данной стратегии ряд правительств европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для дальнейшей передачи Украине.

Средства должны поступать в счет новых расходов НАТО на оборону, а переводы должны получить одобрение американской стороны. В публикации подчеркивается, что твердых обязательств по данному решению еще не было.

Издание подчеркивает, что данный план обсуждался в то же время, когда администрация президента США объявила об остановке поставки вооружений Киеву.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.