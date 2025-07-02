На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число раненных при взрывах под Житомиром выросло до 24

При взрывах под Житомиром пострадали 24 человека
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Число пострадавших при двух взрывах под Житомиром на северо-западе Украины увеличилось до 24. Об этом сообщил в эфире телеканала «Рада» глава областной администрации Виталий Бунечко.

Он подтвердил, что еще два человека не выжили. Последствия взрывов локализуют до сих пор: пожарные тушат очаги возгорания.

Накануне вечером в селе Березина на трассе близ Житомира прозвучали два взрыва. Сначала сообщалось, что это случилось на заправке, а огонь перекинулся на автобус. Власти заявили, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 пострадали. Кроме того, взрывами были повреждены частные дома.

На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) было перекрыто движение в обоих направлениях. Патрульные обеспечивали безопасность и регулировали дорожное движение. Позднее стало известно, что взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия были полностью уничтожены.

Ранее жителей украинского Дрогобыча после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами