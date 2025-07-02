Число раненных при взрывах под Житомиром выросло до 24

Число пострадавших при двух взрывах под Житомиром на северо-западе Украины увеличилось до 24. Об этом сообщил в эфире телеканала «Рада» глава областной администрации Виталий Бунечко.

Он подтвердил, что еще два человека не выжили. Последствия взрывов локализуют до сих пор: пожарные тушат очаги возгорания.

Накануне вечером в селе Березина на трассе близ Житомира прозвучали два взрыва. Сначала сообщалось, что это случилось на заправке, а огонь перекинулся на автобус. Власти заявили, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 пострадали. Кроме того, взрывами были повреждены частные дома.

На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) было перекрыто движение в обоих направлениях. Патрульные обеспечивали безопасность и регулировали дорожное движение. Позднее стало известно, что взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия были полностью уничтожены.

Ранее жителей украинского Дрогобыча после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.