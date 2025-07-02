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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили семь авиабомб и 131 беспилотник ВСУ
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также рассказали, что войска Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам по сборке ударных БПЛА и местам их хранения. Кроме того, бойцы российской армии ударили по складам с боеприпасами противника и военно-техническим имуществом, пунктам временной дислокаций формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.

23 июня издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги.

Незадолго до этого телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

20 июня военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об ударах ВС РФ по объектам, расположенным в поселке Овидиополь, который находился недалеко от Одессы. По информации военкора, в этом районе также располагались склады, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.

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