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Военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву

Военкор Коц: армия России нанесла один из самых мощных ударов по Киеву
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Об этом заявил военный корреспондент Kp.ru Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Это был, пожалуй, самый мощный налет за последнее время. Десятки дронов концентрировались на определенной цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО», — отметил он.

По информации Коца, целями стали аэропорты Жуляны и Борисполь, где располагаются в том числе американские зенитные ракетные комплексы Patriot, радиозавод в Киеве, а также большой склад боеприпасов.

В результате атаки в Киеве было зафиксировано более 10 очагов пожаров, три из них — масштабные, добавил Коц.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. По словам украинского лидера, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Он утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров.

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