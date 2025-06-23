Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

В Одессе на юге Украины произошел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 14:29 мск.

Незадолго до этого телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

20 июня военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, расположенным в поселке Овидиополь, находящемся недалеко от Одессы. По информации военкора, в данном районе также располагались склады, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.