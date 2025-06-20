ВС РФ нанесли удар по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, расположенным в поселке Овидиополь, находящемся недалеко от Одессы. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Этот небольшой поселок, расположенный к юго-западу от самой Одессы, в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов (безэкипажных катеров) в сторону Крыма», — говорится в сообщении.

По информации военкора, в данном районе также располагались склады, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ).

К своему сообщению Поддубный приложил видеозапись, на которой запечатлен поднимающийся в небо густой столб дыма.

Сегодня сообщалось, что центр подготовки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с инструкторами из Великобритании, предположительно, поражен в Одесской области.

До этого Зеленский заявил, что Россия планирует «захватить Одессу», а затем выйти к границе с Молдавией и Румынией.

Ранее британский аналитик Меркурис оценил слова Зеленского о планах РФ по захвату Одессы.