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ВС РФ нанесли удар по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

Военкор Поддубный: ВС РФ поразили место запуска БЭКов ВСУ под Одессой
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, расположенным в поселке Овидиополь, находящемся недалеко от Одессы. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Этот небольшой поселок, расположенный к юго-западу от самой Одессы, в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов (безэкипажных катеров) в сторону Крыма», — говорится в сообщении.

По информации военкора, в данном районе также располагались склады, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ).

К своему сообщению Поддубный приложил видеозапись, на которой запечатлен поднимающийся в небо густой столб дыма.

Сегодня сообщалось, что центр подготовки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с инструкторами из Великобритании, предположительно, поражен в Одесской области.

До этого Зеленский заявил, что Россия планирует «захватить Одессу», а затем выйти к границе с Молдавией и Румынией.

Ранее британский аналитик Меркурис оценил слова Зеленского о планах РФ по захвату Одессы.

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