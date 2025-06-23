Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщил телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором запечатлен удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Давыдов Броде Херсонской области.

Telegram-канал опубликовал кадры объективного контроля, снятые с разведывательного дрона. В ролике видно, как кассетные боеприпасы взрываются над полигоном.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что расчет «Искандер-М» ударил по полигону ВСУ в Давыдов Броде. В ведомстве отметили, что в населенном пункте в результате разведывательных мероприятий был обнаружен учебно-тренировочный полигон противника. После анализа цели было принято решение о нанесении ракетного удара в момент наибольшего скопления украинских военных на полигоне.

Ранее ВС РФ с помощью дрона «Герань» нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ.