В ЦАХАЛ заявили о запуске ракеты со стороны Йемена

Израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск в направлении еврейского государства, теперь обстрел совершен со стороны Йемена. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве подчеркнули, что в нескольких районах Израиля прозвучали сирены оповещения. ВВС еврейского государства перехватили ракету, запущенную из Йемена, добавили в ЦАХАЛ.

15 июня официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по столице Йемена.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Ранее Хуситы заявили об ударе по аэропорту в Израиле.