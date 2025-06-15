ЦАХАЛ рассказал о ночных ударах по Йемену

ВВС Израиля нанесли в ночь на 15 июня удар по столице Йемена, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что истребители ВВС Израиля вылетели с израильской территории на расстояние более 2 тысяч километров и нанесли также удар по Сане в Йемене.
Дефрин не привел подробностей о результатах ударов. Он добавил, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.
13 июня в пресс-службе ЦАХАЛ сообщали о ракетном обстреле со стороны Йемена.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.
Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.
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Ранее иранское телевидение анонсировало новые удары по Израилю.