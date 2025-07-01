В России появилась новая гвардейская армия

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил 36-й общевойсковой армии почетное наименование «гвардейская». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

3 июня Путин присвоил 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетное наименование «гвардейская».

В феврале 2025 года глава государства наградил почетными наименованиями ряд соединений ВС РФ. Так, 155-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты стала «Курской», а 200-я артиллерийская бригада — «гвардейской». Также «гвардейскими» стали 27-й артиллерийский полк, 92-я ордена Кутузова ракетная бригада и 54-я ордена Красной Звезды бригада управления.

Ранее Путин наградил главу курского сельсовета, вывозившего людей из-под обстрелов.