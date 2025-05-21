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Путин наградил главу курского сельсовета, вывозившего людей из-под обстрелов

В Курской области Путин вручил награду главе сельсовета Польскому
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Кадр из трансляции ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин в поездке в Курскую область вручил награду победителю премии «Служение», главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрию Польскому, который вывозил жителей из-под обстрелов украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

«И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел, но сегодня он здесь», — сказал глава государства.

Глава государства передал лауреату статуэтку и сказал слова поздравления.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

Ранее Путин заявил, что обладает всей информацией по Курской области.

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