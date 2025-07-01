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В Нижегородской области упал военный самолет

Baza: военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области
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Евгений Биятов/РАИ «Новости»

Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, речь идет об истребителе Су-27. По информации журналистов, самолет упал в районе города Кулебаки. Два летчика успели катапультироваться. Один из них уже найден. Второго ищут.

28 июня около 14:20 мск у деревни Паново поблизости от Коломны упал самолет Як-18Т. Двигатель воздушного судна вышел из строя, из-за чего он вошел в пике и рухнул. По данным Telegram-канала Mash, у самолета не было сертификата летной годности. Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Во время крушения судном управлял его знакомый.

После крушения следователи возбудили уголовное дело.

Ранее пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста.

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