Пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста

Mash: в Вологде Як-40 чуть не разбился при взлете из аэропорта из-за аиста

Пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, аист попал в турбину самолета, который должен был лететь в Москву.

По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

28 июня в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т. Его двигатель вышел из строя, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. При крушении Як-18Т пилот и пассажиры не выжили. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.