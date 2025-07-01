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В Мордовии объявлено об опасности дронов

В Мордовии объявили о беспилотной опасности
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Мордовии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал республики.

Власти напомнили гражданам, что при необходимости следует звонить по экстренному телефону 112.

1 июля сообщалось, что в Ростовской области сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

В тот же день над территорией Луганской народной республики был зафиксирован массовый пролет украинских беспилотников.

30 июня над Белгородской и Ростовской областями были сбиты два украинских БПЛА. За день ВС РФ уничтожили 144 дрона ВСУ.

Тогда же стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в зоне проведения СВО.

Ранее беспилотник врезался в школу в Белгородской области.

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