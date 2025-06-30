Беспилотник врезался в школу в Белгородской области

БПЛА врезался в фасад школы «Формула успеха» в Таврово Белгородской области

Беспилотник влетел в фасад школы «Формула успеха» в селе Таврово в Белгородской области. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Блэтгород».

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Власти региона пока не комментировали произошедшее.

Канал также опубликовал видео изнутри здания: на нем запечатлена дыра в стене.

28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи.

В селе Новое в результате детонации беспилотника был поврежден гараж на территории домовладения и перебит газопровод. Еще два FPV-дрона повредили постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли машину, а в селе Дунайка пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

До этого дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Борисовке.

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.