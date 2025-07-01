ВСУ атаковали Ростовскую область

В Ростовской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах дома», — рассказал чиновник.

Слюсарь отметил, что в поврежденном здании живет инвалид-колясочник, но он не пострадал при атаке. Собственникам жилья окажут помощь в его восстановлении.

30 июня над Белгородской и Ростовской областями были сбиты два украинских БПЛА. За день ВС РФ уничтожили 144 дрона ВСУ.

До этого атака БПЛА была отражена в Шахтах и четырех районах Ростовской области.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.