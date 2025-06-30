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В Минобороны рассказали о сбитых украинских беспилотниках

МО РФ: над Белгородской и Ростовской областями сбиты два украинских БПЛА
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что атаки отражались с 12:50 до 13:20 по московскому времени. Сообщается, что один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области, и еще один над территорией Ростовской области.

30 июня стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что этот комплекс позволяет выжигать камеры украинских БПЛА и уничтожать их до подлета к цели. Малые ударные беспилотники можно сбивать на расстоянии 2-3 км, а дальность поражения новых систем ПВО составляет 6 км. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что комплекс с лазером мощностью 35 кВт превосходит американскую систему C-UAS DE с излучателем в 26 кВт.

Ранее «Военный осведомитель» показал работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник».

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