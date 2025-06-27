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В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: атака БПЛА отражена в Шахтах и четырех районах Ростовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городе Шахты и четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотников никто не пострадал, повреждений на земле зафиксировано не было.

Накануне министерство обороны России сообщило, что за ночь средствами противовоздушной обороны было уничтожено 50 украинских беспилотников.

Атака была отражена в разных регионах страны. Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 23. В Ростовской области средства ПВО ликвидировали 11 летательных аппаратов. Над Брянской областью зафиксировали шесть сбитых дронов, по три — в Белгородской области и Московском регионе. Из них два направлялись в сторону столицы. Также по два беспилотника были уничтожены над Крымом, еще по одному — в Мордовии и Калужской области.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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