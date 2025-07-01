В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова временно введены ограничения полетов. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — рассказал он.
Перед этим появились сообщения о массовых сбоях в работе Telegram в Саратовской области.
До этого в аэропорту Астрахани временно ограничили авиасообщение.
Накануне ограничения действовали сразу в пяти российских аэропортах: Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты более трех часов.
26 июня ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска продлились свыше 12 часов.
Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.