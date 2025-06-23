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Часть Горловки осталась без электричества после атаки ВСУ

Приходько: жилой массив «Комсомолец» в Горловке обесточен после артобстрела ВСУ
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МЧС России

Жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела украинской армией. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате артобстрела со стороны украинских террористов обесточен жилой массив «Комсомолец» (Никитовский район Горловки)», — написал Приходько.

Он также сообщил, что без света остался поселок шахты имени Юрия Гагарина.

Расположенная в 50 километрах от Донецка Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

До этого стало известно, что в городах Горловка и Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) при вооруженных атаках были повреждены несколько жилых домов. В Горловке под обстрел частный жилой дом на улице Буденного.

Три дня назад восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика.

Ранее жительница ДНР попала в больницу, подорвавшись на «Колокольчике».

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