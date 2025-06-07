Украинские дроны повредили здание школы в ДНР

Здание школы в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) получило повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

«Повреждена одна из школ в Центрально-Городском районе», — говорится в заявлении.

Как рассказали в Управлении при администрации главы и правительстве ДНР по документированию военных преступлений Украины, в 3:00 (совпадает с мск) Горловка подверглась атаке БПЛА. Украинские военные с помощью дрона сбросили взрывоопасный предмет на территории Центрально-Городского района.

5 июня журналисты РИА Новости сообщили, что ночью украинские бойцы нанесли удар по Храму святого Преподобного Серафима Саровского в Петровском районе Донецка. Для этого они использовали беспилотники.

В результате фасад здания получил повреждения, на территории религиозного учреждения начался пожар. На месте происшествия остались обломки дрона, включая двигатель внутреннего сгорания и аккумуляторы. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о роевых атаках украинских FPV-дронов на гражданские объекты.