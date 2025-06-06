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На Украине признали продвижение ВС РФ к Днепропетровской области

Deep State: ВС РФ осталось пройти 560 метров до Днепропетровской области
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вооруженным силам (ВС) России осталось чуть более полукилометра до Днепропетровской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State.

Уточняется, что российские войска продвинулись в районе Троицкого. Теперь линия боевого соприкосновения оказалась в 560 метрах от административной границы Днепропетровской области Украины.

При этом, отметило издание, некоторые российские паблики 5 июня сообщили о переходе через нее войсками РФ западнее села Ореховое. Однако украинская сторона этого пока не подтвердила.

По данным Deep State, ВС России срезали «мешок» к югу от Константиновки, взяв под контроль села Старая Николаевка, Гнатовка и продвинувшись в Заре.

Также на Украине рассказали об успехах российских сил на Новопавловском направлении, где шло продвижение к окраинам села Комар. При этом бойцы РФ взяли под контроль часть Федоровки.

До этого в силовых структурах сообщили ТАСС об отступлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в селе Комар в ДНР. Как стало известно, украинские войска начали переброску резервов в населенный пункт, однако большая их часть была уничтожена авиаударами.

Ранее в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по предприятиям Украины.

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