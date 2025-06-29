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В ДНР рассказали, какую возможность дает взятие под контроль Новоукраинки

Кимаковский: взятие под контроль Новоукраинки позволяет выровнять линию фронта
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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет выровнять линию фронта в направлении села Новопавловка на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Освобождением от вооруженных формирований Украины Новоукраинки дает нашим войскам возможность выровнять фронт в направлении Новопавловки», — сказал он.

По словам Кимаковского, село Новопавловка — один из наиболее важных логистических хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

До этого в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль Новоукраинки военнослужащими российской группировки войск «Центр».

28 июня советник главы ДНР рассказал, что российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска (Покровска). При этом ВСУ подтягивают к передовой новые подразделения БПЛА для противодействия наступлению.

Ранее в ВС РФ заявили о контроле над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

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