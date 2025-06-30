Военный эксперт заявил, что ВС РФ выбили ВСУ из первого села в Днепропетровской области

Российские военнослужащие выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись дальше и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в области, где противник был выбит», — сказал он.

Село Дачное находится на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики. Рядом с населенным пунктом, на территории ДНР, расположены села Ялта, Новоукраинка и Запорожье, которые, по данным Минобороны России, уже освобождены от ВСУ.

До этого Рогов сообщил, что российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по цеху военного завода в Шевченковском районе Запорожья.

Ранее ВС РФ нанесли удар по учебному полигону ВСУ, где находились иностранные инструкторы.