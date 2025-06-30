WSJ: в ВСУ большинство военнослужащих находится в возрасте 40-45 лет

Украина испытывает проблему массового старения своей армии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста», — сказано в статье.

Автор публикации отметил, что вездесущность этого прозвища свидетельствует о растущей проблеме, с которой сталкивается Киев.

Кроме того, он заявил, что у Украины также есть серьезная проблема с качеством военнослужащих, поскольку в силу возраста людям намного сложнее выдерживать тяжелую жизнь в окопах.

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит принудительный и массовый характер. Он отметил, что в ВСУ сильно увеличивается число дезертиров, а планы Киева «18-летних мальчишек забирать» в армию провалились.

В начале июня украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что Украина находится уже в том моменте, когда женщинам и мужчинам с 18 лет надо готовиться к мобилизации.

Ранее были подсчитаны потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года.