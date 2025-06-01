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Подсчитаны потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года

ТАСС: ВСУ потеряли более 200 тысяч военных в январе-мае 2025 года
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые пять месяцев текущего года превысили 220 тыс. человек убитыми и ранеными. Подсчеты провел ТАСС.

По данным еженедельных и суточных сводок министерства обороны РФ, в зоне группировки «Центр» ВСУ в январе-мае потеряли около 69,2 тыс. военных, в зоне группировки «Север» — около 42,9 тыс. военных, «Запад» — 40,5 тыс. военных, «Юг» — 36,6 тыс. военных, «Восток» — 23,9 тыс. военных, «Днепр» — 10,6 тыс. военных.

Сегодня источник РИА Новости в Минобороны РФ сообщил, что украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после взятия под контроль российских войск Суджанского приграничья. По его словам, попытка ВСУ укрепить оборону на этом участке с помощью 31-го погранотряда из Черновицкой области не увенчалась успехом. Военнослужащие массово сдаются в плен.

30 мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бойцы ВСУ в Кондрашовке Харьковской области понесли существенные потери личного состава и обратились в бегство. Он поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта. Глава Минобороны добавил, что российские солдаты проявили себя храбро и самоотверженно в боях на Купянском направлении.

Ранее стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ в Сумской области.

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