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На Украине призвали женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации

Берлинская: на Украине может начаться мобилизация женщин и мужчин с 18 лет
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Украина находится уже в том моменте, когда женщинам и мужчинам с 18 лет надо готовиться к мобилизации. Об этом заявила украинский волонтер Марина Берлинская во время стрима на YouTube-канале Victory Drones.

Берлинская отметила, что сейчас еще такой необходимости нет. Однако, по ее мнению, все взрослое население должно быть готово к мобилизации в дальнейшем.

Заявление волонтера раскритиковал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В своем Telegram-канале он заявил, что начать мобилизацию надо не с 18-летних девушек, а именно с «госпожи Берлинской».

«Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать», — написал нардеп.

Он выразил уверенность, что мобилизация на Украине не коснется женщин.

До этого Cумский областной военкомат попытался привлечь молодежь в армию, сравнив службу с компьютерной игрой Minecraft.

Там отметили, что в игре так же, как в армии, начинается все с базовой подготовки и комплектации. Кроме того, в военкомате указали на стилизованную пиксельную графику Minecraft, отметив, что пиксельный мир игры готовит к «пиксельному» миру в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом была сделана отсылка к военной форме с характерным рисунком камуфляжа.

Ранее молодым украинцам пообещали успех у женщин из-за высокой зарплаты в армии.

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