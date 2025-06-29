ВСУ атаковали Горловку в ДНР

Украинские войска атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего два района оказались частично обесточены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточены Никитовский и Калининский районы Горловки», — написал он.

28 июня Приходько рассказал, что в населенном пункте была ранена женщина из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) привел к повреждению объекта теплоснабжающей организации.

25 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя пострадали в Горловке и Кураховском округе при детонации противопехотных мин, которыми украинские военные дистанционно минируют территорию региона.

Ранее ВСУ атаковали храм в Донецке.