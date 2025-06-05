В РФ заявили об атаке ударного дрона на храм в Донецке

Ночью украинские военные нанесли удар по Храму святого Преподобного Серафима Саровского, расположенному в Петровском районе Донецка, использовав ударный беспилотник. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«По оперативным линиям, ночью, ударный беспилотник ВСУ атаковал донецкий храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе города», — говорится в публикации.

В результате удара фасад здания получил повреждения, начался пожар. На месте инцидента остались обломки дрона, включая двигатель внутреннего сгорания, обшивку и аккумуляторы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины, подчиненное администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, подтвердило информацию о том, что атака была осуществлена с использованием ударного БПЛА.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили элитное подразделение БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» на подходах к Троицкому в ДНР.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались с 2022 года, что совпало с началом специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что количество ударов БПЛА по России «будет возрастать».

Ранее появилось видео с новым FPV-дроном «Заноза», не имеющим аналога на Западе.