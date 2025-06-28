На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Порошенко пожаловался на кишащие российские дроны на Украине

Порошенко: небо в Харьковской области кишит российскими беспилотниками
close
Piotr Molecki/AP

Небо в Харьковской области кишит беспилотниками Вооруженных сил Российской Федерации, из-за чего украинские военные испытывают трудности. Об этом в написал экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале после посещения позиций ВСУ.

«На Харьковском направлении фиксируется массированное применение противником разведывательных и ударных БПЛА, что создает серьезные трудности для наших подразделений», — отметил Порошенко, подчеркнув напряженный характер боевых действий.

В субботу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что беспилотные летательные аппараты стали играть решающую роль для продвижения подразделений и удержания позиций в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, то, что во многом сейчас решающую роль для продвижения подразделений или же удержания позиций на фронте играют дроны, причем разного типа, — это факт.

Пушилин добавил, что абсолютно неслучайно президентом России Владимиром Путиным было принято решение по созданию дополнительных подразделений БПЛА.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять в зоне специальной военной операции усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2».

Ранее на Украине почти перестали доверять Порошенко и Тимошенко.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами