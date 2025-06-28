Небо в Харьковской области кишит беспилотниками Вооруженных сил Российской Федерации, из-за чего украинские военные испытывают трудности. Об этом в написал экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале после посещения позиций ВСУ.

«На Харьковском направлении фиксируется массированное применение противником разведывательных и ударных БПЛА, что создает серьезные трудности для наших подразделений», — отметил Порошенко, подчеркнув напряженный характер боевых действий.

В субботу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что беспилотные летательные аппараты стали играть решающую роль для продвижения подразделений и удержания позиций в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, то, что во многом сейчас решающую роль для продвижения подразделений или же удержания позиций на фронте играют дроны, причем разного типа, — это факт.

Пушилин добавил, что абсолютно неслучайно президентом России Владимиром Путиным было принято решение по созданию дополнительных подразделений БПЛА.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять в зоне специальной военной операции усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2».

Ранее на Украине почти перестали доверять Порошенко и Тимошенко.