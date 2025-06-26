На Украине почти перестали доверять Порошенко и Тимошенко

Недоверие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко в стране достигло пика за все время его политической карьеры. Об этом свидетельствуют данные опроса «Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС»», опубликованные на их сайте.

Уровень недоверия к Порошенко достиг почти 80%. Среди основных причин — санкции и подозрения в госизмене. Пи этом лидером антирейтинга стала бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, почти 85% украинцев заявили, что не доверяют ей.

Порошенко ранее подал иск к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Литвиненко. Иск связан с внесением изменений в указ президента Владимира Зеленского о санкциях против Порошенко. По словам адвоката Станислава Кунянского, Литвиненко исправил ошибку в идентификационном коде экс-президента без одобрения СНБО. Адвокат также заявил, что секретарь превысил полномочия, действуя единолично.

Ранее на Украине признали Порошенко лицом с подмоченной репутацией.