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В Британии заявили, что Израиль готовился к атаке на Иран 15 лет

Times: Израиль готовился к атаке на Иран с 2010 года
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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израильские власти готовились к атаке на военные объекты Ирана с 2010 года. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на данные спецслужб еврейского государства.

В материале указано, что израильские агенты годами следили за развитием ядерной программы Ирана. Они вычислили, где находятся объекты, на которых обогащают уран. Кроме того, в распоряжении Тель-Авива оказались планы объекта в Натанзе.

К концу 2024 года Израиль получил данные, что исламская республика якобы занялась созданием ядерного оружия. Кроме того, Тегеран рассчитывал довести число дальнобойных ракет «земля — земля» в своих запасах до 8 тысяч единиц.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами на стороне Тель-Авива: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее стало известно о решении Ирана более не допускать главу МАГАТЭ к ядерным объектам.

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