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Стало известно о решении Ирана более не допускать Гросси к ядерным объектам

Mehr: Иран больше не допустит главу МАГАТЭ Гросси к своим ядерным объектам
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Maxar Technologies/Reuters

Иран больше не допустит гендиректора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам и не позволит вести там видеонаблюдение. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента Ирана Хамида-Реза Хаджи Бабаи.

«Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — говорится в материале.

По словам вице-спикера, такое решение было принято после обнаружения в документах, добытых у израильских властей, информации о состоянии иранской ядерной отрасли.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что настойчивое стремление Гросси посетить иранские ядерные объекты, подвергшиеся атакам, является необоснованным и может быть продиктовано недобрыми намерениями.

Как рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов, МАГАТЭ не признало, что Ирану после ударов США и Израиля необходима защита ядерных объектов и материалов. Агентство требует доступ для своих инспекторов к объектам, не осудив атаки на Иран, поэтому позицию Тегерана можно понять, указал Устинов.

Ранее Иран признал, что его ядерные объекты получили серьезный ущерб.

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