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ВС РФ начали штурм южного пригорода Покровска

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о начале штурма пригорода Покровска
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС РФ начали штурм южного пригорода Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский ТАСС.

«Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода. Сейчас бои идут в районе села Бельгийка», — рассказал он.

По словам чиновника, сейчас украинские войска подтягивают к передовой новые подразделения БПЛА для противодействия наступлению.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, но ВС РФ окружают город.

21 июня Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

Ранее главком ВСУ Сырский сообщил, что прибыл на покровское направление.

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