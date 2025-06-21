МО РФ: группировка «Восток» взяла под контроль село Запорожье в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в сводке.

Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщается о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

По данным ведомства, за сутки ведения боев с «Востоком» Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

До этого ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.

20 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что у России нет задачи брать город Сумы (столицу Сумской области Украины), однако такая возможность им не исключается.

Ранее ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.