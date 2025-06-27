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Главком ВСУ появился на самом горячем участке фронта

Главком ВСУ Сырский сообщил, что прибыл на Покровское направление
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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на Покровское направление в рамках рабочей поездки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Посвятил день рабочей поездке на Покровское направление, которое остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта. Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений», — написал он.

На Покровском направлении главнокомандующий ВСУ пообщался с украинскими солдатами. Сырский также провел совещания в подразделениях, участвующих в боях на данном участке фронта.

В мае президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым и представителями военного командования заявил, что наиболее сложная ситуация для украинской армии сейчас складывается на участке фронта в Донецкой области, находящемся под контролем Киева. Украинский лидер особо выделил Покровское (Красноармейское) направление, назвав его самым напряженным.

2 июня на Украине заявили, что продвижение Вооруженных сил России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года. По данным аналитического ресурса DeepState, российские военные в рамках майского наступления заняли 449 квадратных километров.

Ранее стало известно о переброске резервов ВСУ в ДНР.

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