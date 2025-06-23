Глава ДНР сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск

ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск (украинское название — Покровск), но российские войска продолжают окружать город. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Там (на Красноармейском направлении. — «Газета.Ru») ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать. В районе Котлино, Новотроицкого там, скажем так, достаточно горячо. Но наши подразделения знают, что делать, и выверенно продолжают освобождение территории и охват Красноармейска перед его освобождением», — поделился Пушилин.

Он добавил, что российские войска успешно действуют на Константиновском направлении, где бои идут в районе Яблоновки.

21 июня Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

Ранее ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.