Освобожденные из плена российские бойцы обвинили ВСУ в жестоком обращении

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.

По словам одного из военных Вооруженных сил (ВС) России, украинские бойцы били российских военнослужащих и оказывали на них психологическое давление.

«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды. Россия не забудет», — сказал один из освобожденных военных.

26 июня в Минобороны сообщили, что, в соответствии с договоренностями РФ и Украины, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной Киеву территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен украинской стороне была передана группа военнопленных ВСУ. Перед репатриацией военнослужащие получили медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии.

Вечером того же дня самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, приземлился в аэропорту Подмосковья.

Ранее Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена.