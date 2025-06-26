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Минобороны подтвердило очередной обмен пленными

МО РФ: группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В соответствии с договоренностями РФ и Украины, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной Киеву территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России.

Взамен украинской стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве уточнили, что бойцы РФ в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Турции.

Предыдущий обмен между РФ и Украиной прошел 19 июня. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Факт проведения обмена пленными на следующий день подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее в НАТО заявили о несерьезности переговоров по Украине в Стамбуле.

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