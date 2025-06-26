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За два часа в Брянской области уничтожили шесть украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью
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Ashley Chan/Global Look Press

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противник пытался атаковать российский регион 26 июня в период с 09:00 до 11:00 мск.

26 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что все украинские дроны, которые пытаются в последние полтора-два месяца атаковать регион, сбиваются силами российской ПВО.

Губернатор подчеркнул, что Минобороны РФ значительно усилило свою группировку. В результате вражеские БПЛА не в состоянии наносить удары по территории области, поскольку силы ПВО их сбивают.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ПВО с начала специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, которые почти на 100% западного производства.

Ранее Путин заявил, что Россия «не опаздывает» в сфере применения беспилотников.

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