Путин заявил, что Россия «не опаздывает» в сфере применения беспилотников

Россия в настоящее время создает отдельный род войск беспилотных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — заявил верховный главнокомандующий.

Глава государства добавил, что Россия знает, каким образом противник действует в сфере применения беспилотников, и «ни в чем в этой сфере не опаздывает». Президент также указал, что российская армия накопила хороший опыт, для того чтобы создать род войск беспилотных систем.

10 июня сообщалось, что Минобороны РФ обсуждает планы по созданию в России первого военного училища для войск беспилотных систем. На сегодняшний день подготовка по направлению беспилотных систем ведется на базе некоторых российских вузов. Но именно специализированное училище такого рода должно стать первым в стране, его планируют открыть в Московской области в 2027 году.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.