Политолог, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения западных СМИ о дефиците боеприпасов у еврейского государства. Он подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, все необходимые ресурсы были подготовлены заранее.

«Руководство страны тщательно производило все расчеты: сколько целей, как их надо уничтожить и сколько потребуется боеприпасов для поражения каждой из них. Все ресурсы были заранее подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал снаряды от США», — пояснил эксперт.

Причины появления таких сообщений могут быть разными. К примеру, речь может идти о политическом заказе с целью исказить истинное положение дел, добавил Кедми.

25 июня телеканал NBC, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой некоторых видов ключевого вооружения и боеприпасов.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Американский лидер добавил, что перемирие будет «длиться вечно».

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.