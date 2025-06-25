Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану

Трамп: США могут повторить удары, если Иран не даст доступ к ядерным материалам

Соединенные Штаты могут повторить удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не предоставит доступ к своим обогащенным материалам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

«Это достижение (удары США по Ирану. – «Газета.Ru») может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает», — отметил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана.

Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Трамп настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом Иран и некоторые СМИ сообщили, что завод получил лишь частичные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране раскрыли, чем обернулись попытки США и Израиля уничтожить ядерную программу.