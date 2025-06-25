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СМИ: Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов и некоторых вооружений

NBC: у армии Израиля заканчиваются боеприпасы и некоторые ключевые вооружения
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Idf Spokesperson/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой некоторых видов ключевого вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

«У израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружения, пока (президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп пытается сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном. В Израиле особенно не хватает боеприпасов», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Американский лидер добавил, что перемирие будет «длиться вечно».

Несмотря на заявление главы Белого дома, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, президент Соединенных Штатов оказался недоволен Израилем, поскольку страна начала удары сразу после согласия на прекращение огня.

Ранее президент Ирана заявил, что Израиль заплатил «ужасную цену» за агрессию против Исламской Республики.

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