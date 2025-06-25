МО РФ: силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были сбиты 335 беспилотников ВСУ самолетного типа.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским позициям ракету «Нептун».

Также российское оборонное ведомство сообщало, что Вооруженные силы России в течение суток поразили объект портовой инфраструктуры Украины, сбили 168 беспилотников, а также две управляемые авиабомбы JDAM.

Российские военные нанесли удары по цехам сборки и складам дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников из 142 стран.

23 июня газета Times писала, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал пугать «нападением» России на НАТО.