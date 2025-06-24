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ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

Минобороны РФ: ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»
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Офис президента Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским позициям ракету «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, куда именно была нацелена ракета, выяснить не удалось. Ее сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в четырех регионах.

Также российское оборонное ведомство сообщало, что Вооруженные силы России в течение суток поразили объект портовой инфраструктуры Украины, сбили 168 беспилотников, а также две управляемые авиабомбы JDAM.

Российские военные нанесли удары по цехам сборки и складам дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников из 142 стран.

Отмечается, что операция проводилась с помощью боевых самолетов, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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